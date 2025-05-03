Росія знову запустила "Шахеди": звідки та куди вони летять

Увечері 3 травня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перша група БпЛА з'явилася з півдня.

Щоночі Росія тероризує Україну "Шахедами". У ніч проти 3 травня ворог вдарив по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, передає 24 Канал.

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