Росія знову запустила "Шахеди": звідки та куди вони летять
Увечері 3 травня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перша група БпЛА з'явилася з півдня.
Щоночі Росія тероризує Україну "Шахедами". У ніч проти 3 травня ворог вдарив по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, передає 24 Канал.
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Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини. Увага! Кривий Ріг! Над містом ворожий ударний БпЛА! Перебувайте в укриттях! Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Увага! Миколаїв! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі Сходу! Групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини. БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний. Перші "Шахеди" вже на Херсонщині. 2 тримають курс на Миколаїв. 1 рухається повз Берислав на Березнегувате. Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворог запустив ударні дрони з району Курська. Моніторингові канали повідомили про пуски "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська – міста у російському Краснодарському краї.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини.
Увага! Кривий Ріг!
Над містом ворожий ударний БпЛА! Перебувайте в укриттях!
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Увага! Миколаїв! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі Сходу!
Групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини.
БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.
Перші "Шахеди" вже на Херсонщині. 2 тримають курс на Миколаїв. 1 рухається повз Берислав на Березнегувате.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворог запустив ударні дрони з району Курська.
Моніторингові канали повідомили про пуски "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська – міста у російському Краснодарському краї.