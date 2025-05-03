Укр Рус
24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": звідки та куди вони летять
3 травня, 21:19
6

Росія знову запустила "Шахеди": звідки та куди вони летять

Анастасія Колеснікова

Увечері 3 травня окупанти запустили ударні дрони по Україні. Перша група БпЛА з'явилася з півдня.

Щоночі Росія тероризує Україну "Шахедами". У ніч проти 3 травня ворог вдарив по Харкову дронами з термобаричними бойовими частинами, передає 24 Канал.

Дивіться також Деблокада була нереальною, – Герой України про те, як сприйняв вихід гарнізону Маріуполя у полон

22:28, 03 травня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід Харківщини.

22:15, 03 травня

Увага! Кривий Ріг!

Над містом ворожий ударний БпЛА! Перебувайте в укриттях!

22:12, 03 травня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс - північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний/північно-західний;
  • БпЛА на півночі Чернігівської області, курс - південно-західний.
21:25, 03 травня

Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:19, 03 травня

Увага! Миколаїв! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА зі Сходу!

21:17, 03 травня

Групи БпЛА з Херсонщини курсом на Миколаївщину і на Криворізький р-н Дніпропетровщини.

БпЛА на південному заході Дніпропетровщини, курс - північно-східний.

21:06, 03 травня

Перші "Шахеди" вже на Херсонщині. 2 тримають курс на Миколаїв. 1 рухається повз Берислав на Березнегувате.

21:05, 03 травня

Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:57, 03 травня

Ворог запустив ударні дрони з району Курська.

19:14, 03 травня

Моніторингові канали повідомили про пуски "Шахедів" з району Приморсько-Ахтарська – міста у російському Краснодарському краї.