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24 Канал Новини України Ворог знову запустив "Шахеди": де в Україні є загроза
2 жовтня, 20:26
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Ворог знову запустив "Шахеди", тривога лунає у Києві: де ще в Україні є загроза

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 3 жовтня російські війська продовжили дроновий терор України. У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, під ударом знову перебував Київ. Там Росія вже вчетверте влучила по Південному мосту

Куди летять російські "Шахеди"?

Для яких областей є повітряна небезпека: дивіться на карті

 

 

20:11, 02 жовтня

Реактивний БпЛА з півночі Чернігівщини на північ Київщини

20:00, 02 жовтня

БпЛА на Суми з півночі

20:00, 02 жовтня

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщини у західному напрямку

19:58, 02 жовтня

Ворог атакував Дніпро. Сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

19:42, 02 жовтня

БпЛА на Харків з півночі

19:32, 02 жовтня

Реактивний БпЛА на м.Дніпро з півдня.

19:31, 02 жовтня

Реактивний БпЛА з Донеччини курсом на Харківщину, напрямок н.п.Близнюки

19:29, 02 жовтня

Реактивний БпЛА на Київщині, повз н.п.Бородянка, курс південний

19:19, 02 жовтня

БпЛА на Суми з півночі

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