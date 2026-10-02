Ворог знову запустив "Шахеди", тривога лунає у Києві: де ще в Україні є загроза

У ніч проти 3 жовтня російські війська продовжили дроновий терор України. У кількох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Зокрема, під ударом знову перебував Київ. Там Росія вже вчетверте влучила по Південному мосту.

Куди летять російські "Шахеди"?

Для яких областей є повітряна небезпека: дивіться на карті