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24 Канал Новини України Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза
6 липня, 23:10
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Оновлено - 23:17, 6 липня

Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза

Софія Рожик

Армія країни-терористки у ніч на 7 липня знову запустила свої ударні безпілотники по Україні. Повітряні сили попередили про небезпеку низку регіонів.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де рухаються російські БпЛА та є загрози.

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Куди летять ворожі цілі?

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

23:50, 06 липня

У Дніпрі та Сумах було чутно звуки вибухів.

23:31, 06 липня

  • БпЛА на Дніпропетровщині, в напрямку Дніпра та Кам'янського.
  • БпЛА в напрямку Сум та Харкова з півночі.
  • БпЛА на Запоріжжя з півдня.
23:25, 06 липня

Росія атакувала безпілотниками Запоріжжя. 

Поранено чотирьох людей. Їм надають медичну допомогу.

23:22, 06 липня

Пуск КАБ на південно-східний напрямок Дніпропетровщини.

23:17, 06 липня

БпЛА на Суми з півночі.

23:16, 06 липня

Відбій загрози застосування балістичного озброєння.

23:16, 06 липня

БпЛА зі сходу в напрямку Миколаєва та Дніпра.

23:07, 06 липня

  • БпЛА на півдні Миколаївщини, курс на північ.
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс на захід.
23:01, 06 липня

Загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.

23:01, 06 липня

Швидкісна ціль на Харківщину з півночі.

23:00, 06 липня

Швидкісна ціль на Сумщину.

22:58, 06 липня

Швидкісна ціль з Харківщини на Дніпропетровщину.

22:53, 06 липня

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс на південь.
БпЛА на Запоріжжя зі сходу.
БпЛА на сході від Херсону, курс північний.
БпЛА з Миколаївщини на Одещину.

22:09, 06 липня

Масштабна пожежа вирує у Самару на Дніпропетровщині після ворожого влучання.

22:05, 06 липня

Пуск 11 – 22 "Шахедів":

  • 6-12 "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська;
  • 5-10 "Шахедів" з Чауди, окупований Крим.
22:04, 06 липня

Вибухи у Запорізькій області.

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