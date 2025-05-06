Росіяни знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки
Росія ввечері 6 травня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди рухаються дрони
Пара БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – Чернігів. Запоріжжя – залишайтесь в укриттях! БпЛА курсом на Запоріжжя. На Запоріжжі чутно вибухи. Там працює ППО. Декілька груп ударних БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей. Рухаються у напрямку Дніпропетровщини. Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, повідомив Іван Федоров. Монітори пишуть про загрозу застосування ударних БпЛА типу Shahed-136. Відмічено пуски з району Приморсько-Ахтарська та Чауди.
Декілька груп шахедів наближаються до міста із різних напрямків.
Пара БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – Чернігів.
Запоріжжя – залишайтесь в укриттях!
БпЛА курсом на Запоріжжя.
На Запоріжжі чутно вибухи. Там працює ППО.
Декілька груп ударних БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей. Рухаються у напрямку Дніпропетровщини.
Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, повідомив Іван Федоров.
Монітори пишуть про загрозу застосування ударних БпЛА типу Shahed-136. Відмічено пуски з району Приморсько-Ахтарська та Чауди.