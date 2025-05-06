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24 Канал Новини України Росіяни знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки
6 травня, 21:31
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Росіяни знову запустили "Шахеди": які області України під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Росія ввечері 6 травня знову запустила на нашу країну "Шахеди". В частині областей України оголосили через це повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди рухаються дрони

22:02, 06 травня

Пара БпЛА на півночі Чернігівщини, курс – Чернігів.

21:56, 06 травня

Запоріжжя – залишайтесь в укриттях!
Декілька груп шахедів наближаються до міста із різних напрямків.

21:50, 06 травня

БпЛА курсом на Запоріжжя.

21:29, 06 травня

На Запоріжжі чутно вибухи. Там працює ППО.

21:11, 06 травня

Декілька груп ударних БпЛА на межі Запорізької та Донецької областей. Рухаються у напрямку Дніпропетровщини.

21:10, 06 травня

Загроза ударних безпілотників по Запорізькій області, повідомив Іван Федоров.

19:23, 06 травня

Монітори пишуть про загрозу застосування ударних БпЛА типу Shahed-136. Відмічено пуски з району Приморсько-Ахтарська та Чауди.