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24 Канал Новини України Росія продовжує терор: де зараз є загроза БпЛА
8 вересня, 20:06
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Росія продовжує терор: де зараз є загроза БпЛА

Софія Рожик

Росія у ніч на 9 вересня продовжує тероризувати Україну обстрілами. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.

Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.

Де рухаються БпЛА? 

 

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті

 

21:19, 08 вересня

БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п. Синельникове, Дніпро.

21:05, 08 вересня

КАБи на Харківщину.

20:58, 08 вересня

БпЛА на/повз Слатине в напрямку Харкова.

20:53, 08 вересня

Київ! Реактивний БпЛА над містом!

20:50, 08 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

20:47, 08 вересня

Реактивний БпЛА на Бровари у напрямку Києва.

20:42, 08 вересня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.

20:34, 08 вересня

Київщина реактивні БпЛА на Васильків.

20:26, 08 вересня

Харківщина ударний БпЛА курсом на Дергач з північного напрямку.

20:22, 08 вересня

Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч у напрямку Київщини.

20:14, 08 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні. Козина у напрямку Києва.

20:07, 08 вересня

Київ! Реактивний БпЛА над містом!

20:03, 08 вересня

Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ.

20:01, 08 вересня

Київщина реактивні БпЛА на Васильків.

19:53, 08 вересня

Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

19:41, 08 вересня

Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня.

19:33, 08 вересня

Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу.

19:32, 08 вересня

Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний

19:15, 08 вересня

Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.

19:13, 08 вересня

Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на Сновськ, Березна.

 

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