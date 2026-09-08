Росія продовжує терор: де зараз є загроза БпЛА
Росія у ніч на 9 вересня продовжує тероризувати Україну обстрілами. Повітряні сили попереджають про небезпеку низку областей.
Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття. 24 Канал слідкує, де летять російські цілі.
Де рухаються БпЛА?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п. Синельникове, Дніпро. КАБи на Харківщину. БпЛА на/повз Слатине в напрямку Харкова. Київ! Реактивний БпЛА над містом! Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину. Реактивний БпЛА на Бровари у напрямку Києва. Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину. Київщина реактивні БпЛА на Васильків. Харківщина ударний БпЛА курсом на Дергач з північного напрямку. Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч у напрямку Київщини. Реактивний БпЛА в р-ні. Козина у напрямку Києва. Київ! Реактивний БпЛА над містом! Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ. Київщина реактивні БпЛА на Васильків. Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів. Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня. Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу. Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів. Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на Сновськ, Березна.
БпЛА на Дніпропетровщині, курс на н.п. Синельникове, Дніпро.
КАБи на Харківщину.
БпЛА на/повз Слатине в напрямку Харкова.
Київ! Реактивний БпЛА над містом!
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Бровари у напрямку Києва.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Сумщину.
Київщина реактивні БпЛА на Васильків.
Харківщина ударний БпЛА курсом на Дергач з північного напрямку.
Чернігівщина: реактивні БпЛА повз Любеч у напрямку Київщини.
Реактивний БпЛА в р-ні. Козина у напрямку Києва.
Київ! Реактивний БпЛА над містом!
Реактивний БпЛА на Київщині, курсом на Чабани/Київ.
Київщина реактивні БпЛА на Васильків.
Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.
Реактивні БпЛА у напрямку центру Києва з півдня.
Реактивні БпЛА на Бровари та Бориспіль зі сходу.
Реактивний БпЛА в р-ні Вишневого курс західний
Київщина: реактивний БпЛА повз Кагарлик, курсом на Обухів.
Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини – курсом на Сновськ, Березна.