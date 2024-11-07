Тривога тривала майже 6 годин: деталі атаки "Шахедів" на Черкащину

Російські війська в ніч на 7 листопада вкотре запускали ударні БпЛА по українських регіонах. Під приціл ворога потрапила і Черкащина.

Там по ворожих цілях працювали сили ППО. Про це пише 24 Канал з посиланням на Черкаську ОВА.

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Атака "Шахедів" на Черкаську область

Ігор Табурець, очільник ОВА, розповів, що доба в області розпочалася з тривоги, яка була майже 6 годин.

За його словами, по ворожих повітряних цілях працювали засоби ППО.

У результаті в межах області знищено чотири "Шахеди",

– зазначив Табурець.

Він також проінформував, чи є постраждалі. Відтак, за його словами, минулось без потерпілих. Також зазначається, що руйнацій від падіння уламків не зафіксовано.

Ворог атакував Київ: що відомо

Зранку 7 листопада в КМВА розповіли деталі ворожої атаки на столицю. Начальник КМВА зазначив, що російські дрони заходили на Київ як поодинці, так і групами. Напад відбувався хвилями, з різних напрямків. Ворожі БпЛА заходили на місто на різних висотах – як на дуже низьких, так і на значних.

Зазначається, що повітряна тривога у місті тривала 8 годин.

Внаслідок роботи ППО та інших складових сил оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста було знешкоджено понад три десятки російських БпЛА.

Внаслідок атаки російських ударних безпілотників в 6 районах міста зафіксовано падіння уламків. Є пошкодження житлових та нежитлових будівель. Також відомо про 2 постраждалих.