Масований терор дронами у Харкова: в ОВА розповіли про наслідки ворожої атаки

Російські війська в черговий раз задали масованого удару дронами по Харкову у ніч на 9 квітня. Внаслідок влучань у місті зафіксовано пожежі та пошкодження інфраструктури.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Які наслідки атаки на Харків

У ніч на 9 квітня російські війська завдали масованого удару по Харкову за допомогою "Шахедів". Внаслідок атаки зафіксовано численні пошкодження будівель та займання.

Які райони Харкова атакував ворог:

у Шевченківському районі зафіксовано влучання БпЛА на відкритій місцевості;

зафіксовано влучання БпЛА на відкритій місцевості; внаслідок обстрілу Київського району відбулося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є влучання в землю на приватному подвір'ї, пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення;

відбулося загоряння другого поверху та даху покинутої будівлі. Також є влучання в землю на приватному подвір'ї, пошкоджено дах, паркан та господарські приміщення; у Індустріальному районі три БпЛА впали на відкритій місцевості;

три БпЛА впали на відкритій місцевості; в Основ'янському районі внаслідок ударів безпілотників виникли пожежі.

Синєгубов додав, що усі профільні служби уже займаються ліквідацією наслідків російської атаки.

До слова, раніше міський голова Ігор Терехов розповів, що внаслідок атаки Росії на Харків постраждали 2 людини. Щоправда, згодом він повідомив у коментарі Суспільному, що поранення отримала лише одна особа.