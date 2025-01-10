Росіяни атакували Київ ударними дронами: в ДСНС показали наслідки

У ніч на 10 січня російські війська атакували Київ дронами-камкадзе. У Солом'янському районі столиці ворожий безпілотник влучив у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Зазначається, що на місці події працюють 28 рятувальників і задіяно 5 одиниць техніки.

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Які наслідки атаки дронів на Київ

У ДСНС зазначили, що в Солом'янському районі безпілотник влучив у технічний поверх житлової 16-поверхівки. На щастя, пожежі вдалося уникнути.

У дворі також був пошкоджений легковий автомобіль. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Станом на 10:30 небезпечні конструкції з даху та технічного поверху вже розчищені. Тривають роботи на сходовій клітині,

– йдеться в повідомленні.

Рятувальники показали наслідки атаки на Київ / Фото: ДСНС Києва

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

До слова, загалом у ніч проти 10 січня 2025 року ворожі сили атакували Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. В Повітряних силах підтвердили збиття 33-х дронів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Хмельницькій, Вінницькій та Херсонській областях