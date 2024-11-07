Атака "Шахедів" на Київ триває: у Печерському районі палають верхні поверхи багатоповерхівки

Дрони-камікадзе ворога всю ніч 7 листопада намагаються завдати шкоди Києву. Вже відомо про деякі наслідки повітряної атаки ворога.

Міський голова Києва Віталій Кличко, зокрема, повідомив про пожежу у Печерському районі столиці. Відомо, що горять верхні поверхи багатоповерхівки.

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У Києві є наслідки атаки "Шахедів": що сталося

Повітряна тривога в Києві триває з 00:13, тобто з початку доби 7 листопада. Безпілотники ворога хвиля за хвилею намагалися атакувати столицю. Під час ранкової атаки близько 5 ранку в одній з багатоповерхівок почалася пожежа.

У Печерському районі Києва палають верхні поверхи багатоповерхівки. Всі екстрені служби на місці. Атака на столицю триває. Залишайтеся в укриттях!

– повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом він додав, що вже триває евакуація людей з цієї багатоповерхівки, де сталася пожежа внаслідок атаки дронів ворога. На щастя, станом на цей час звернень до медиків не було, але бригади про всяк випадок чергують на місці.

У Київській МВА уточнили, що на будинок у Печерському районі саме впали уламки БпЛА російської армії. Та вказали на сильне задимлення. А інформація щодо потерпілих потребує уточнення.

А ще через кілька хвилин із повідомлення військової адміністрації стало відомо про часткове руйнування конструкцій постраждалого будинку на рівні 31 поверху. ДСНС працює, попередньо – потерпілих немає.

Зауважимо, кількома годинами раніше стало відомо, що внаслідок атаки однієї з хвиль "Шахедів" у Голосіївському районі Києва суттєво пошкоджено квартиру. Через уламки дронів сталися пожежі в гаражному кооперативі та поруч на СТО. Інформації про постраждалих там не було.