Атака Росії на Київщину: у регіоні працювала ППО, впали уламки

Росія знову атакувала Україну ударними дронами типу "Шахед". Зокрема, під ударом опинилась і Київська область.

У Київській ОДА розповіли про наслідки ударів по Київській області. Про це пише 24 Канал з посиланням на відповідне повідомлення.

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Працювали сили ППО

У Київській ОВА наголосили, що це була чергова неспокійна ніч для Київщини, адже росіяни знову атакували БпЛА.

В області працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, вдалося не допустити влучань у цивільні та інфраструктурні об'єкти.

Проте внаслідок падіння уламків збитих цілей в одному із населених пунктів пошкоджено дах приватного будинку. Також зафіксували падіння збитих цілей поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

Росія атакувала також Житомирську область. Відомо, що під час атаки ворожих дронів уламками було пошкоджено приміщення, заправні колонки та автомобілі на одній з АЗС у Житомирському районі.