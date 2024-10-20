Пошкоджено багатоповерхівку: в Київській ОВА розповіли про наслідки атаки "Шахедів" на область
Джерело:Київська ОВА
В ніч на 20 жовтня російські ударні безпілотники вчергове атакували Україну. Під ударом ворожих "Шахедів" опинилася зокрема й Київська область.
Про нічну атаку на Київщину розповів начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. За його словами, зараз оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків.
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Ворожі дрони атакували Київщину
В КОВА повідомили, що сили ППО відбили чергову атаку БпЛА, ворожі цілі було знищено. Зазначається, що влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено.
На щастя, постраждалих серед населення також немає.
В одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку. Пошкодження незначні,
– додали в Київській ОВА.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.
До слова, в ніч на 20 жовтня російські війська спрямували десятки "Шахедів" і на саму столицю. Українські військові збивали ворожі цілі, які заходили на Київ декількома хвилями.