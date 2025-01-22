Київщину атакували "Шахеди", зруйновано будинок: влада розповіла про наслідки

Вночі 22 січня Київщину вкотре атакували дрони "Шахед". В області працювало ППО, є інформація про збиті цілі та пошкодження через уламки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Київської ОВА Миколу Калашника та поліцію Київщини.

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Яка ситуація на Київщині після атаки "Шахедів"

Так, Микола Калашник розповів, що внаслідок атаки "Шахедів" постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури не допущено.

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в одному з населених пунктів частково зруйновано будинок та ще 4 пошкоджено. В будівлях вибиті вікна, посічені фасади, пошкоджені покрівлі,

– пише очільник ОВА.

Він зазначає, що в іншому населеному пункті пошкоджено лінію електромереж – станом на ранок її відновили.

"Всім власникам пошкоджених будинків буде надана необхідна допомога. Працюємо над цим разом із місцевою владою та нашими міжнародними партнерами", – написав Калашник.

Наслідки падіння уламків у Київській області / фото Нацполіції

На місці події працюють слідчі, спеціалісти-криміналісти та вибухотехніки поліції Київської області.