На Київщині ворожі БпЛА спричинили пожежі: в ДСНС розповіли про наслідки атаки

У Київській області вночі ворог атакував "Шахедами". ППО відбила російську атаку, але в кількох районах упали уламки дронів. Про постраждалих не повідомляється.

Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

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Що відомо про наслідки атаки БпЛА на Київщині

Ще о 22:02 в Київській області оголосили повітряну тривогу через небезпеку застосування росіянами "Шахедів". Ворожі дрони рухалися на Київ та область із Чернігівщини і досягли території регіону о 00:32. По повітряних цілях працювала протиповітряна оборона, вибухи пролунали на Київщині близько 01:00.

Під час нічної атаки у Фастівському районі впали уламки БпЛА. Внаслідок цього сталася пожежа площею 500 квадратних метрів. Там загорівся меблевий магазин. Рятувальники оперативно приїхали на місце та за кілька годин ліквідували наслідки атаки.

Також у цьому ж районі падіння уламків спричинило загоряння приватного будинку. В Обухівському та Броварському районах дрони ворожі пошкодили житлові будинки. В ДСНС додали, що в місцях пожеж жертв і постраждалих немає.

На Київщині рятувальники ліквідували наслідки атаки БпЛА / Фото ДСНС України

До слова, вночі ворожі БпЛА також спричинили пошкодження будівель у Шевченківському районі Харкова. Вибухи в місті теж пролунали близько 01:00. "Шахед" влучив поміж приватними будинками. Внаслідок падіння дрона пожежі не розпочалися. Жертв і постраждалих, на щастя, немає.