Росіяни вдарили по підприємству у Кривому Розі: там виникла пожежа

Окупаційна армія Росії вночі 14 червня вдарила по Кривому Рогу. Внаслідок ворожих дій зафіксовано пошкодження на території підприємства.

Про це пише 24 Канал з посиланням на голову Криворозької РВА Євгена Ситниченка.

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Ворог вдарив по Кривому Рогу

Ситниченко повідомив про неспокійну ніч на Криворіжжі. Так, окупанти вкотре били ударними БпЛА.

Ворог здійснив атаку безпілотниками по території нашого району, внаслідок чого у місті Кривий Ріг є пошкодження на території підприємств,

– ідеться в повідомленні.

Він повідомив, що там сталося займання. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Додамо, що про нічну атаку дронами повідомив і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він проінформував, що в області, у тому числі в небі над Криворіжжям (деякі райони міста чули) працювали сили протиповітряної оборони – було збито 2 ворожих БпЛА.

На території одного із підприємств виникла пожежа, вже ліквідовано. Є пошкодження. Але головне – без втрат,

– повідомив Вілкул.

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До слова, росіяни на світанку вдарили по Запоріжжю. Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Також внаслідок ворожих дій пошкоджені автівки, магазин і зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках.