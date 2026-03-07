Укр Рус
7 березня, 18:17
Ворог ударив БпЛА по Полтавщині: є пошкодження, травмовано людину

Владислав Кравцов
Основні тези
  • 7 березня ворог атакував Полтавську область безпілотниками, що призвело до пошкодження підприємства, приватного будинку та авто.
  • Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована після атаки.

Удень 7 березня ворог учергове атакував Полтавську область безпілотниками. У регіоні по повітряних цілях окупантів працювала ППО.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. 

До теми Було кілька хвиль, – Братчук повідомив, що намагалися вразити росіяни вночі 

Які наслідки по Полтавській області вдень 7 березня?

Віталій Дяківнич зауважив, що внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, а також приватного домоволодіння та легкового авто. 

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована, 
– зауважив посадовець.

Начальник Полтавської ОВА також закликав жителів регіону реагувати на сигнали повітряних тривог та перебувати в укриттях.

