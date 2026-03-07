Ворог ударив БпЛА по Полтавщині: є пошкодження, травмовано людину
- 7 березня ворог атакував Полтавську область безпілотниками, що призвело до пошкодження підприємства, приватного будинку та авто.
- Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована після атаки.
Удень 7 березня ворог учергове атакував Полтавську область безпілотниками. У регіоні по повітряних цілях окупантів працювала ППО.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Які наслідки по Полтавській області вдень 7 березня?
Віталій Дяківнич зауважив, що внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовані пошкодження на території одного з підприємств, а також приватного домоволодіння та легкового авто.
Одна людина зазнала травм середньої тяжкості та була госпіталізована,
– зауважив посадовець.
Начальник Полтавської ОВА також закликав жителів регіону реагувати на сигнали повітряних тривог та перебувати в укриттях.
Куди ворог ще бив 7 березня?
На Вінниччині внаслідок ворожого масованого комбінованого обстрілу 7 березня є пошкодження енергетичної та залізничної інфраструктури. Загалом у повітряному просторі області було зафіксовано 27 БпЛА та 5 крилатих ракет.
У Харкові вночі сталося влучання ракети по п'ятиповерховому житловому будинку. Наразі відомо про щонайменше 11 жертв ворожої атаки, а також 15 постраждалих.
Окрім того, в ніч на 7 березня Росія здійснила комбіновану атаку по Києву ракетами та дронами. Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки є 3 постраждалих.