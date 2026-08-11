У липні росіяни збільшили запуски реактивних дронів у 5 разів, – Ігнат

Протягом липня окупаційні війська різко наростили інтенсивність використання реактивних безпілотників проти України. Водночас фіксується перевиконання російських планів із виробництва ракетного озброєння та зміщення фокуса на виготовлення певних типів ракет.

Про таку динаміку в коментарі виданню hromadske повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

Як змінилася динаміка пусків російських дронів та ракет по Україні?

Ігнат зазначив, що порівняно з червнем, у середині літа кількість випущених ворогом реактивних дронів зросла у 5 разів.

Серйозно збільшився відсоток реактивних безпілотників. Якщо брати порівнювати червень із липнем, то за липень було запущено у п'ять разів більше реактивних БпЛА. Вони почали серйозно застосовувати їх саме в липні,

– зазначив представник Повітряних сил.

Паралельно з цим заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький оприлюднив інформацію про темпи виготовлення ворожого озброєння. За його даними, держава-агресор у середньому на 110 – 120% перевиконує план виробництва своїх основних ракет, серед яких "Калібр", "Циркон" та "Онікс". Також нещодавно російська армія здійснила черговий запуск по території України ракети KN-23, виробленої в Північній Кореї.

"Зміщується акцент виробництва з "Кинджалів" і Х-101 на "Онікси" із "Цирконами" – це зрозуміло, бо їх більше стали пускати, це можна помітити навіть без розвідданих, аналізуючи удари. Щодо ракети корейського виробництва – ми нещодавно давали в нашому зведенні про їх застосування, коли загинула вся родина під Кривим Рогом. Ми спочатку зазначили – це "Іскандер-М", С-400 або KN-23. Вже під вечір стало відомо, що це корейська ракета, фахівці-вибухотехніки підтвердили, тому що знайшли уламки їхніх унікальних запчастин. Особливість цієї ракети – це, фактично, той скопійований "Іскандер", а копія завжди має бути гіршою за оригінал", – розповів Юрій Ігнат.

Представник Повітряних сил додав, що протягом останніх шести місяців було зафіксовано лише один випадок використання KN-23.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності знищення російських пускових установок для мінімізації обстрілів, Юрій Ігнат підкреслив, що це можливо, проте реалізувати таке завдання вкрай складно.

Пускова "Іскандера" – це мобільна система на колісній базі, яка приїжджає на локацію в певний час – коли, скажімо, хмарно, або ніч, і не видно із супутників, – займає позицію і може якийсь час чекати команди. Потім команда пуск – ракети ще у стратосферу не влетіли, а вони вже згортаються і їдуть геть. Тому знищити такі пускові непросто. Тільки філігранністю дій Сил оборони, оперативними розвідданими й гарною, швидкісною високоточною зброєю… Краще, звісно, намагатися вражати виробництво ракет, їхнє транспортування, пункти дислокації, що уже не раз було,

– резюмував Юрій Ігнат.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що КНДР надіслала додаткову партію балістичного озброєння до Росії. Також окупанти готуються розмістити на своїй території додатковий контингент північних корейців.