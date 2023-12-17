Росіяни розгортають додаткові майданчики для запуску "Шахедів": Гуменюк назвала мету агресора
Російські загарбники продовжують атакувати Україну "Шахедами". Ворог вже почав розгортати додаткові майданчики для запуску дронів- камікадзе.
З якою метою росіяни це роблять, в ефірі телемарафону пояснила керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає 24 Канал.
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Розуміють, що може бути ураження
Гуменюк зауважила, що окупанти намагаються запускати дрони з тимчасово окуповано Криму, розширяючи там географію тих майданчиків, з яких вони це роблять. Адже розуміють, що дійсно можуть бути ураження.
Досягнення аж до Керчі робить фактично всю територію Криму небезпечною. Саме тому намагаються розгорнути додаткові майданчики. Якщо раніше запускали з мису Чауда, то останнім часом ми фіксуємо пуски й з напрямку Балаклави,
– підкреслила керівниця пресцентру.
Додала, що цієї ночі окупанти також випускали "Шахеди" з Кримського напрямку. До речі, атака була спрямована так, щоб максимум можливої відстані безпілотники пройшли тимчасово окупованою Херсонщиною, аби не були уражені.
Але знову ж таки бачимо зосередженість ворожих безпілотних ударів вже саме по Херсонщині. Якщо раніше вони були спрямовані глибше, в подальші тилові території, цієї ночі в нашій зоні відповідальності бойова робота велася в основному на Херсонщині й Одещині,
– зазначила Гуменюк.
На Херсонщині захисники неба збили 7 "Шахедів", на Одещині – 9.Важливо! В Одеській області один зі збитих дронів впав на приватний житловий будинок і вибухнув. У ДСНС повідомили, що внаслідок російської атаки сталося руйнування 3 одноповерхових житлових будинків, 2 з них палали. На місці виявили загиблого.