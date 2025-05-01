Сумщину атакували "Шахеди": пролунало 8 вибухів, зруйновано промоб'єкт

Росія вночі 1 травня обстріляла Сумщину. В області пролунало 8 вибухів.

Ворог завдав удару по промисловості одного зі старостинських округів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків міського голови Сум Артема Кобзаря.

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Росіяни атакували на Сумщині промоб'єкт

Атакували вночі Сумщину ударні БпЛА типу "Шахед".

На одному із промислових об'єктів області сталося серйозне загоряння.

Місцева влада показала наслідки атаки.

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На місці атаки працюють усі відповідні служби. Вранці буде проведено обстеження атакованого об'єкта.

На щастя, попередньо, загиблих або поранених мирних мешканців унаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, що вночі також під атакою була Одеська область.

У різних районах Одеси пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру, зафіксовані загоряння.

Також наразі відомо про 2 жертв та 5 постраждалих.