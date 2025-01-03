Ворожий безпілотник ударив по житловій забудові на Сумщині

Ввечері 3 січня російські окупанти атакували Сумську область. Відомо, що сталося влучання ворожого безпілотника по житловій забудові у одному з старостатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Сумської міської ради.

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Атака ворога на Сумщину

О пів на 10 годину вечора виконувач обовʼязків Сумського міського голови Артем Кобзар проінформував про атаку БпЛА на регіон, зокрема повідомив про приліт по старостату.

Приліт по одному зі старостинських округів. Три будинки зруйновані, пошкоджені дахи, вікна. На місці працює служба газу, ДСНС, обленерго, швидка. "Шахеди" знову літають і не дають службам працювати,

– розповів посадовець.

В Сумській міській раді близько 11 години вечора вказали, що на місці події працюють усі відповідні служби. Вказується, що попередньо, люди не постраждали.

Там додали, що зафіксовано пошкодження дахів, вікон кількох житлових будинків, а також автівок.

В дописі також вказали, що завтра, 4 січня, працюватиме штаб з ліквідації наслідків НС.