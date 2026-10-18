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24 Канал Новини України Атака "Шахедів" на Україну триває: у яких областях є небезпека
18 жовтня, 21:09
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Атака "Шахедів" на Україну триває: у яких областях є небезпека

Анастасія Колеснікова

У ніч проти 19 жовтня повітряна атака Росії на Україну продовжилася. Ворог запустив по країні ударні дрони.

У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Де летять російські "Шахеди"?

Де лунає тривога: дивіться на карті

22:06, 18 жовтня

Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.

22:01, 18 жовтня

Реактивний БпЛА з Брянської області курсом на північ Чернігівщини

22:00, 18 жовтня

"Бандероль" через південь Київщини у напрямку Володарки.

21:53, 18 жовтня

"Бандероль" курсом на Корсунь-Шевченківський.

21:53, 18 жовтня

Вінниччина: БпЛА курсом на Могилів-Подільський

21:48, 18 жовтня

"Бандероль" курсом на Золотоношу (Черкащина)

21:41, 18 жовтня

Полтавщина: "Бандероль" продовжує рух на Оржицю

21:36, 18 жовтня

"Бандероль" курсом на Миргород!

21:35, 18 жовтня

"Бандероль" на Полтавщину!

21:23, 18 жовтня

Реактивний БпЛА через південь Вінниччини в напрямку Хмельниччини.

21:21, 18 жовтня

Чернігівщина: БпЛА на Мену.

21:18, 18 жовтня

Реактивний БпЛА із Черкащини курсом на Вінниччину (Погребище).

21:13, 18 жовтня

Реактивні БпЛА із Одещини у напрямку Вінниччини.

21:12, 18 жовтня

БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.

21:03, 18 жовтня

Черкащина: новий реактивний БпЛА курсом на Буки/Жашків.

20:58, 18 жовтня

Одещина: реактивні БпЛА курсом на Ананьїв.

20:48, 18 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Рівне з півдня.

20:45, 18 жовтня

Миколаївщина: реактивні БпЛА на Очаків з акваторії Чорного моря

20:40, 18 жовтня

Реактивний БпЛА через північ Хмельниччини курсом на Тернопільщину/Рівненщину.

20:38, 18 жовтня

Нові БпЛА курсом на Харків з півночі та півдня.

 

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