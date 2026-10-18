Атака "Шахедів" на Україну триває: у яких областях є небезпека

У ніч проти 19 жовтня повітряна атака Росії на Україну продовжилася. Ворог запустив по країні ударні дрони.

У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

Де летять російські "Шахеди"?

Де лунає тривога: дивіться на карті