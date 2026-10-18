Атака "Шахедів" на Україну триває: у яких областях є небезпека
У ніч проти 19 жовтня повітряна атака Росії на Україну продовжилася. Ворог запустив по країні ударні дрони.
У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
Де летять російські "Шахеди"?
Де лунає тривога: дивіться на карті
Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину. Реактивний БпЛА з Брянської області курсом на північ Чернігівщини "Бандероль" через південь Київщини у напрямку Володарки. "Бандероль" курсом на Корсунь-Шевченківський. Вінниччина: БпЛА курсом на Могилів-Подільський "Бандероль" курсом на Золотоношу (Черкащина) Полтавщина: "Бандероль" продовжує рух на Оржицю "Бандероль" курсом на Миргород! "Бандероль" на Полтавщину! Реактивний БпЛА через південь Вінниччини в напрямку Хмельниччини. Чернігівщина: БпЛА на Мену. Реактивний БпЛА із Черкащини курсом на Вінниччину (Погребище). Реактивні БпЛА із Одещини у напрямку Вінниччини. БпЛА курсом на Кременчук зі сходу. Черкащина: новий реактивний БпЛА курсом на Буки/Жашків. Одещина: реактивні БпЛА курсом на Ананьїв. Реактивний БпЛА курсом на Рівне з півдня. Миколаївщина: реактивні БпЛА на Очаків з акваторії Чорного моря Реактивний БпЛА через північ Хмельниччини курсом на Тернопільщину/Рівненщину. Нові БпЛА курсом на Харків з півночі та півдня.
Одещина: реактивний БпЛА повз Ананьїв курсом на Вінниччину.
Реактивний БпЛА з Брянської області курсом на північ Чернігівщини
"Бандероль" через південь Київщини у напрямку Володарки.
"Бандероль" курсом на Корсунь-Шевченківський.
Вінниччина: БпЛА курсом на Могилів-Подільський
"Бандероль" курсом на Золотоношу (Черкащина)
Полтавщина: "Бандероль" продовжує рух на Оржицю
"Бандероль" курсом на Миргород!
"Бандероль" на Полтавщину!
Реактивний БпЛА через південь Вінниччини в напрямку Хмельниччини.
Чернігівщина: БпЛА на Мену.
Реактивний БпЛА із Черкащини курсом на Вінниччину (Погребище).
Реактивні БпЛА із Одещини у напрямку Вінниччини.
БпЛА курсом на Кременчук зі сходу.
Черкащина: новий реактивний БпЛА курсом на Буки/Жашків.
Одещина: реактивні БпЛА курсом на Ананьїв.
Реактивний БпЛА курсом на Рівне з півдня.
Миколаївщина: реактивні БпЛА на Очаків з акваторії Чорного моря
Реактивний БпЛА через північ Хмельниччини курсом на Тернопільщину/Рівненщину.
Нові БпЛА курсом на Харків з півночі та півдня.