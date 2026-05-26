Запускають "Шахеди" та реактивні дрони: де наразі є загроза ворожого удару
Надвечір 26 травня російські війська продовжують цинічно тероризувати українське населення ударними безпілотниками. Під загрозою удару опинилось одразу декілька областей.
Інформацію про рух повітряних цілей на наслідки ударів зібрав 24 Канал.
Як рухаються повітряні цілі?
З вечора 26 травня Повітряні сили ЗСУ та монітори попереджають про активну атаку дронів на декілька областей України.
КАБи на Донеччину! Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! БпЛА в напрямку Харкова з півночі. БпЛА на північному сході від Чугуєва, курс – південний/південно-східний, БпЛА на/повз берестин, курс – південно-східний; БпЛА на/повз Славутич, курс – південний. КАБ в напрямку Сум! Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей! КАБи на Сумщину! БпЛА в напрямку м.Дніпро з північного сходу. БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.
