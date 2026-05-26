Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Запускають "Шахеди" та реактивні дрони: де наразі є загроза ворожого удару
26 травня, 21:13
5
Оновлено - 21:20, 26 травня

Запускають "Шахеди" та реактивні дрони: де наразі є загроза ворожого удару

Діана Подзігун

Надвечір 26 травня російські війська продовжують цинічно тероризувати українське населення ударними безпілотниками. Під загрозою удару опинилось одразу декілька областей.

Інформацію про рух повітряних цілей на наслідки ударів зібрав 24 Канал.

Дивіться також Дали задню: росіяни вразили заявою про "центри ухвалення рішень" у Києві 

Як рухаються повітряні цілі?

З вечора 26 травня Повітряні сили ЗСУ та монітори попереджають про активну атаку дронів на декілька областей України.

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

 

21:20, 26 травня

КАБи на Донеччину!

21:20, 26 травня

Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:18, 26 травня

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

21:15, 26 травня

  • Харківщина: 

БпЛА на північному сході від Чугуєва, курс – південний/південно-східний,

БпЛА на/повз берестин, курс – південно-східний;

  • Чернігівщина: 

БпЛА на/повз Славутич, курс – південний.

21:10, 26 травня

КАБ в напрямку Сум!

21:09, 26 травня

Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! 

Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!

21:09, 26 травня

КАБи на Сумщину!

21:09, 26 травня

БпЛА в напрямку м.Дніпро з північного сходу.

21:08, 26 травня

БпЛА в напрямку Полтави зі сходу.

Пов'язані теми:

ППО
Повітряна тривога Вибух
Війна Росії з Україною