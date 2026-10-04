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24 Канал Новини України Росія запустила дрони по Україні: де є загроза
4 жовтня, 22:01
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Оновлено - 22:26, 4 жовтня

Росія запустила дрони по Україні: де є загроза

Вероніка Соцкова

Ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів у напрямку одразу кількох областей.

24 Канал збирає усе найважливіше. Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття!

Де летять "Шахеди"?

Де зараз тривога: дивіться на карті


 
 


 

22:37, 04 жовтня

БпЛА курсом на Павлоград з півдня.

22:26, 04 жовтня

БпЛА на Запоріжжя з півдня.

22:24, 04 жовтня

БпЛА на Одещину з моря.

22:23, 04 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

22:21, 04 жовтня

БпЛА на Суми з півночі.

21:59, 04 жовтня

Протягом дня Росія понад 70 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини та місто Дніпро

  • У Нікополі внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще троє постраждали. Загалом у районі пошкоджені багатоповерховий та приватний будинки, адміністративна будівля, АЗС, підприємство, магазини та автомобіль.
  • У Павлограді внаслідок удару БпЛА постраждав чоловік. Пошкоджений приватний будинок.
  • У Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у приміщенні компанії зв’язку. У Синельниківському районі від ударів пошкоджений двоповерховий багатоквартирний будинок та автобус. 

Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли!

21:50, 04 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на захід.

21:49, 04 жовтня

КАБи у південно-східний район Дніпропетровщини.

21:42, 04 жовтня

КАБи на Донеччину.

21:39, 04 жовтня

Реактивний БпЛА в напрямку Хмельницького з півдня.

21:34, 04 жовтня

 БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.

21:32, 04 жовтня

БпЛА на сході Харківщини, курс на південь.

21:30, 04 жовтня

На н.п. Бар, а далі на Хмельниччину.

21:28, 04 жовтня

Реактивний БпЛА на Носівку з півночі на Чернігівщині.

21:25, 04 жовтня

БпЛА на Харків з півночі.

21:20, 04 жовтня

Реактивний БпЛА курсом на Жмеринку на Вінниччині.

21:13, 04 жовтня

 БпЛА на Запоріжжя з півдня.

21:10, 04 жовтня

На сході Вінниччини, курс на Ладижин.

21:04, 04 жовтня

Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Кролевець.

21:03, 04 жовтня

БпЛА на Суми з півночі.

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