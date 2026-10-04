Росія запустила дрони по Україні: де є загроза

Ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів у напрямку одразу кількох областей.

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Де летять "Шахеди"? Де зараз тривога: дивіться на карті





