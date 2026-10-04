Росія запустила дрони по Україні: де є загроза
Ворог знову запустив по Україні ударні безпілотники. Повітряні сили попереджають про рух ворожих дронів у напрямку одразу кількох областей.
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Де летять "Шахеди"?
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БпЛА курсом на Павлоград з півдня. БпЛА на Запоріжжя з півдня. БпЛА на Одещину з моря. БпЛА на Харків з півночі. БпЛА на Суми з півночі. Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли! Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на захід. КАБи у південно-східний район Дніпропетровщини. КАБи на Донеччину. Реактивний БпЛА в напрямку Хмельницького з півдня. БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину. БпЛА на сході Харківщини, курс на південь. На н.п. Бар, а далі на Хмельниччину. Реактивний БпЛА на Носівку з півночі на Чернігівщині. БпЛА на Харків з півночі. Реактивний БпЛА курсом на Жмеринку на Вінниччині. БпЛА на Запоріжжя з півдня. На сході Вінниччини, курс на Ладижин. Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Кролевець. БпЛА на Суми з півночі.
Протягом дня Росія понад 70 разів атакували 4 райони Дніпропетровщини та місто Дніпро
БпЛА курсом на Павлоград з півдня.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
БпЛА на Одещину з моря.
БпЛА на Харків з півночі.
БпЛА на Суми з півночі.
Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли!
Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на захід.
КАБи у південно-східний район Дніпропетровщини.
КАБи на Донеччину.
Реактивний БпЛА в напрямку Хмельницького з півдня.
БпЛА на півночі Запоріжжя, курс на Дніпропетровщину.
БпЛА на сході Харківщини, курс на південь.
На н.п. Бар, а далі на Хмельниччину.
Реактивний БпЛА на Носівку з півночі на Чернігівщині.
БпЛА на Харків з півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Жмеринку на Вінниччині.
БпЛА на Запоріжжя з півдня.
На сході Вінниччини, курс на Ладижин.
Реактивний БпЛА на півночі Сумщини, курс на Кролевець.
БпЛА на Суми з півночі.