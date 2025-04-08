Росія знову випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" увечері 8 квітня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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У Харкові пролунали кілька вибухів. Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини. Харків – залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА направляються у напрямку міста. Групи ударних БпЛА на сході Харківщини. Курс – західний. Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.
У Харкові пролунали кілька вибухів.
Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини.
Харків – залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА направляються у напрямку міста.
Групи ударних БпЛА на сході Харківщини. Курс – західний.
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.