Росія знову випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" увечері 8 квітня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Дивіться також Росіяни бомблять як божевільні, – Трамп про обстріли України 21:16, 08 квітня У Харкові пролунали кілька вибухів. 21:07, 08 квітня Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини. 20:50, 08 квітня Харків – залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА направляються у напрямку міста. 20:24, 08 квітня Групи ударних БпЛА на сході Харківщини. Курс – західний. 20:14, 08 квітня Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.