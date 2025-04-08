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24 Канал Новини України Росія знову випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза
8 квітня, 20:38
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Росія знову випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є загроза

Ярослав Погончук

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" увечері 8 квітня. Через це в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили

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21:16, 08 квітня

У Харкові пролунали кілька вибухів.

21:07, 08 квітня

Декілька груп ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини.

20:50, 08 квітня

Харків – залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА направляються у напрямку міста.

20:24, 08 квітня

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20:14, 08 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА.