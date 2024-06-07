Росія інтенсивно атакує "Шахедами" Україну: в Одесі чули вибухи

7 червня 2024, 01:41
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Росіяни не припиняють обстрілювати України ракетами та безпілотниками. Варто не нехтувати тривогою та завжди спускатися в укриття.

У четвер пізно ввечері, 6 червня, повітряна тривога пролунала на Сході, Півдні, Півночі та у Центрі. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про атаку "Шахедів" на Україну.

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02:32, 07 червня

Рух ударних ворожих безпілотників. Зведення від Повітряних сил.

  • Дрон на межі Вінницької та Хмельницької областей, курс західний.
  • Дрони у південній частині Вінниччини рухаються на захід та північний захід.
  • Безпілотники у північно-західній частині Кіровоградської області, курсом на північний захід через Черкащину.
  • Дрони на півдні Кіровоградщини, курс північно-західний.
  • БпЛА в районі Оржиці, Полтавської області, рухається на Черкащину західним курсом.
  • Безпілотники в районі Кривого Рогу, курс північний;
  • БпЛА в районі Затоки, курс північно-західний.
02:01, 07 червня

Пабліки фіксують російські безпілотники:

  • на межі Вінницької та Хмельницької областей – 1 дрон;
  • 2 дрони на півдні Вінницької області;
  • 10 апаратів на території Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний;
  • 4 безпілотники західніше Чорноморська в Одеській області;
  • 1 БпЛА з акваторії Чорного моря;
  • 3 дрони у Кременчуцькому районі Полтавської області, курс північно-західний.
01:53, 07 червня

Моніторингові канали стверджують, що ударний дрон пролетів через територію підконтрольного росіянам Придністров'я. Курс БпЛА – північно-західний.

01:42, 07 червня

Пабліки зазначають, що дрони прямують у напрямку Одеського району. Овідіополь, Чорноморськ – під прицілом ворога.

Також група російських безпілотників рухається на південний захід від Полтави.

01:27, 07 червня

Повітряні сили пишуть, що декілька нових груп ворожих дронів помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у бік Одеси.

01:20, 07 червня

Існує загроза застосування Росією балістичного озброєння із північного сходу по українських областях.

01:14, 07 червня

Станом на цей час російські безпілотники фіксують:

  • на північному сході Вінницької області, курсом на Білу Церкву;
  • на сході Кіровоградщини, курсом на схід від Дніпра;
  • у центральній, східній, західній та північній частинах Миколаївщини, курсом на захід та північний захід;
  • у Херсонській області, курсом на Миколаївщину;
  • в акваторії Чорного моря в районі Затоки, курсом на північ.
23:50, 06 червня

В Одесі чули вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак