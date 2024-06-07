Росія інтенсивно атакує "Шахедами" Україну: в Одесі чули вибухи

Росіяни не припиняють обстрілювати України ракетами та безпілотниками. Варто не нехтувати тривогою та завжди спускатися в укриття.

У четвер пізно ввечері, 6 червня, повітряна тривога пролунала на Сході, Півдні, Півночі та у Центрі. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про атаку "Шахедів" на Україну.

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