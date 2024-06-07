Росія інтенсивно атакує "Шахедами" Україну: в Одесі чули вибухи
Росіяни не припиняють обстрілювати України ракетами та безпілотниками. Варто не нехтувати тривогою та завжди спускатися в укриття.
У четвер пізно ввечері, 6 червня, повітряна тривога пролунала на Сході, Півдні, Півночі та у Центрі. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про атаку "Шахедів" на Україну.
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Рух ударних ворожих безпілотників. Зведення від Повітряних сил. Пабліки фіксують російські безпілотники: Моніторингові канали стверджують, що ударний дрон пролетів через територію підконтрольного росіянам Придністров'я. Курс БпЛА – північно-західний. Пабліки зазначають, що дрони прямують у напрямку Одеського району. Овідіополь, Чорноморськ – під прицілом ворога. Також група російських безпілотників рухається на південний захід від Полтави. Повітряні сили пишуть, що декілька нових груп ворожих дронів помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у бік Одеси. Існує загроза застосування Росією балістичного озброєння із північного сходу по українських областях. Станом на цей час російські безпілотники фіксують: В Одесі чули вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО.
Рух ударних ворожих безпілотників. Зведення від Повітряних сил.
Пабліки фіксують російські безпілотники:
Моніторингові канали стверджують, що ударний дрон пролетів через територію підконтрольного росіянам Придністров'я. Курс БпЛА – північно-західний.
Пабліки зазначають, що дрони прямують у напрямку Одеського району. Овідіополь, Чорноморськ – під прицілом ворога.
Також група російських безпілотників рухається на південний захід від Полтави.
Повітряні сили пишуть, що декілька нових груп ворожих дронів помітили в акваторії Чорного моря. Вони рухаються у бік Одеси.
Існує загроза застосування Росією балістичного озброєння із північного сходу по українських областях.
Станом на цей час російські безпілотники фіксують:
В Одесі чули вибухи, про що повідомив міський голова Геннадій Труханов. Сили оборони Півдня заявили про роботу ППО.