"Шахеди" збиває лише Білорусь, – Зеленський дорікнув НАТО через нерішучість

Все частіше російські дрони перетинають повітряний простір країн НАТО та союзників. Водночас єдиною країною, яка збила "Шахеди", стала Білорусь.

Володимир Зеленський під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії назвав цей факт принизливим. Що ще говорив український гарант, передає 24 Канал.

Дивіться також Мінськ-3, або Ще одна пастка: що відомо про "мирний план" Шольца і як реагують Україна та Росія

НАТО не може наважитися збивати "Шахеди"

Володимир Зеленський вказав, що союзники збивали дрони у небі Близького Сходу, коли ті атакували Ізраїль – проте щодо України такого рішення немає. Президент вказав, що це не робиться навіть тоді, коли російські ракети і дрони прямують на територію сусідів України.

Зеленський зазначає, що партнери бояться навіть говорити про це питання.

Поки що лише Білорусь відзначилась збиттям російських "Шахедів". Ну, я не думав, що в такому форматі це буде. І це дійсно, я вважаю, просто принизливо. Принизливо для сильного демократичного світу,

– вказує він.

Західні партнери знають, де Росія збирає свої сили, вони знають, де розташована російська ППО, на які позиції виводяться пускові установки – союзники знають ключові логістичні маршрути.

"Все це можна знищити за лічені місяці. Війна триває десять років. Повномасштабна майже три. Тобто, чого не вистачає, щоб її завершити? Сили, рішень або бажання", – акцентує Зеленський.

Президент України зауважив, що Росія досі триває на максимумі виробництво своєї зброї, отримує для цього комплектуючі з усього світу. За словами українського гаранта, Путіну дешевше продовжувати терор, ніж нам захищатись від цього ж терору. Логістика зброї в Росії та майданчики для російських ударів не досяжні для захисних ударів України.