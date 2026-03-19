Його контролювали, – авіаексперт пояснив, як до Львова долетів єдиний дрон

Ввечері 18 березня російські окупанти вдарили "Шахедом" по Львову. Це була дещо нетипова атака, адже по місту фактично летів один безпілотник.

Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що останнім часом Росія здійснює певні дивні атаки. Варто хоча б згадати атаку "Ланцетами" по Києву. Тепер ось такий удар "Шахедом". Але не можна забувати про два фактори: безпілотник долетів до Заходу України та безпосередньо до Львова.

Як "Шахеду" вдалося прорватися до Львова?

За словами Храпчинського, атака "Шахеда" по Львову демонструє, що Україні і надалі потрібно працювати в напрямку розгортання різноманітних сенсорів та систем, які сформували б якісне поле для виявлення повітряних цілей. Так буде легше протидіяти таким загрозам.

Відстань від Львова до території Білорусі становить понад 200 кілометрів. Ворог цілком міг використовувати тамтешні вежі мобільного зв'язку.

Не можна казати, що в цьому випадку було ручне керування з наведенням на ціль. Але можна говорити, що його контролювали за рахунок низки можливостей щодо зв'язку з Mesh-мережею або наявністю SIM-картки, яка дозволяла використовувати мобільного оператора для коригування наведення на ціль,

– вважає Храпчинський.

Зверніть увагу! Росія встановлювала на території Білорусі ретранслятори зв'язку, які допомагали краще керувати "Шахедами". Україна знищила цю мережу.

Як захиститися від таких дронів?

Як наголосив Храпчинський, Україні важливо працювати в напрямку створення суцільного поля радіолокації. Це дорого, але саме це допоможе уникати ситуацій, коли поодинокий дрон стає непомітним, використовуючи або надмалі, або значні висоти.

Не варто забувати про спроби ворога використовувати мобільний зв'язок для своїх атак. Цілком ймовірно, що ворог може використати "Шахед" з додатковим засобом ураження, який буде коригуватися через SIM-картку.

Тут постає ще одне питання щодо розгортання систем радіоелектронної боротьби, яка б закривала увесь можливий спектр застосування. Вони можуть бути основним елементом протидії тому ж Mesh-зв'язку. Тоді ми фактично будемо захищені від будь-яких таких загроз,

– зазначив Храпчинський.

Україна працює над посиленням протиповітряної оборони. Зараз вдається знищувати значну кількість безпілотників. Утім, ворог використовує колосальну кількість різноманітних елементів, аби перевантажити ППО. З часом було б корисно дійти до того, аби ШІ допомагав оцінити загрозу від повітряної цілі.

Є безпілотники-імітатори; є безпілотники з вибухівкою. Я говорю про розумну систему ППО, де йде не лише оцінка самої повітряної цілі; але й того, яку функцію він виконує під час масованої атаки. Інструменти ШІ можуть в цьому допомогти. Комп'ютер може швидше прорахувати це за людину. Він не прийматиме самостійно рішення, а допоможе оператору швидше оцінити ситуацію,

– зазначив Храпчиснький.

