У Службі безпеки підтвердили ворожий удар по будівлі Управління СБУ у Львівській області. Це відбулося близько 23:00 18 березня.

Що відомо про атаку на СБУ у Львові?

Також там визнали, що внаслідок обстрілу є руйнування. Водночас минулося без жертв і постраждалих.

На місці події проводяться невідкладні заходи, працює слідчо-оперативна група. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

– йдеться у коментарі пресслужби відомства.

Раніше очільник ОВА Максим Козицький писав про те, що ворожий бойовий дрон, який атакував Львів, був збитий силами протиповітряної оборони. І саме уламки пошкодили будівлю Управління.