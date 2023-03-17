Мер Рівного застеріг про загрозу атаки "Шахідами": невідомий об'єкт залетів із Білорусі

Російські військові здійснили масовану атаку дронами-камікадзе пізно ввечері. Мешканців Рівного попередили про можливе застосування "Шахідів".

Міський голова Рівного Олександр Третяк під час повітряної тривоги звернувся до мешканців міста. Він зауважив, що існує "висока ймовірність "Шахідної" атаки".

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Об'єкт залетів з Білорусі

Прохання до жителів міста, не ігнорувати попередження повітряної тривоги, та перебувати в безпечному місці!,

– наголосив глава ОВА.

Українські військові зауважили, що "ціль 9940 хвилин 5 тому (станом на 22:32 – 24 Канал) залетіла зі сторони Століна у сторону Дубровиці". Вони також додали, що летів невідомий об'єкт на Рівненщину. Але достеменно невідомо, чи був це "Шахід", чи та ж повітряна куля абощо.

Зауважимо, що у Рівненській області повітряна тривога лунає з 22:09. Станом на 23:15 не надходило жодної інформації ані щодо роботи ППО, ані щодо прильотів. Але це не означає, що можна ігнорувати сирени. Залишайтеся в укриттях доти, поки не буде сигналу про відбій.

Станом на 23:11 моніторинговий канал Monitor повідомив, що одна ціль летить на Тернопільщину з Рівненщини. Втім, невідомо, що це за ціль.

З Білорусі давно не атакували

Слід розуміти, що Росія давно не використовує повітряний простір Білорусі для того, щоб здійснювати атаки по Україні. Ба більше, востаннє таке фіксували кілька місяців тому.

На цьому наголосив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зауважив, що востаннє з Білорусі атакували Україну дронами-камікадзе "Шахід".

З Білорусі давно не застосовується озброєння. Я пам'ятаю, мабуть, ще кілька місяців тому застосовувались "Шахіди" – по Дніпру вони йшли на Київщину, їх там збивали по дорозі. Зараз повітряний простір Білорусі вже не використовується. Навіть для тих самих ударів ракетами С-300, С-400, які раніше запускали по Київщині, – це було з території Росії,

– сказав Ігнат.

Водночас варто не забувати, що саме Білорусь ворог використовує для регулярного залякування українців. У небо над країною підіймають МіГ-31К, який є ракетоносієм "Кинджалів", Саме тому по всій території нашої держави лунають повітряні тривоги.