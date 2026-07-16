Потужна пожежа й масштабне задимлення: "приліт" стався у Шахтарську

Під ударом 16 липня опинився окупований Шахтарськ Донецької області. Там спалахнула пожежа.

Моніторингові спільноти висвітлюють наслідки атаки на місто. 24 Канал зібрав головне на цей момент.

Що відомо про атаку на Шахтарськ?

Попередньо, удар нанесли в районі залізничної станції. Судячи з поширених у мережі фото й відео, там сталося серйозне влучання, після якого спалахнула пожежа, а в небо підіймався стовп чорного диму.

"Приліт" у Шахтарську: дивіться фото очевидців

Зауважимо також, що пожежу підтвердили й супутникові дані. Слід додати, що залізничні вузли на окупованій Донеччині є важливими для постачання російських військ, техніки та боєприпасів, тому регулярно стають цілями ударів.



Атака на Шахтарськ / Фото з супутника, поширене в телеграм-каналі Exilenova+

Наразі невідомо, наскільки серйозними є пошкодження станції у Шахтарську та чи вплинули вони на рух поїздів. А місцеві повідомляли й про удар по окупованому Чистяковому.

Офіційного підтвердження атак на Донецьку область наразі немає. Імовірно, про це поінформують згодом.

Кадри пожежі в Шахтарську: дивіться відео

Нагадаємо, що в ніч на 16 липня дрони атакували аеродром стратегічної авіації "Енгельс" у Саратовській області, приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та перебої з електропостачанням, губернатор регіону також підтвердив атаку БпЛА.

Атаки безпілотників зазнала і Ярославська область. За словами губернатора Михайла Євраєва, з міркувань безпеки на одному з виїздів із Ярославля в напрямку Москви тимчасово перекрили рух транспорту.