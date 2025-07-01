Відпочивальники на пляжі в Одесі дивляться, як ППО працює по "Шахедах": у мережі показали відео
- 27 липня Одеса зазнала атаки ворожих дронів типу "Шахед", проти яких працювала ППО.
- Багато людей залишились на пляжі, спостерігаючи за ліквідацією дронів, попри оголошення повітряної тривоги.
У неділю, 27 липня, Росія продовжує атакувати мирне населення. Так, вдень під обстрілом "Шахедів" опинилась Одеса.
Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.
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Що відомо про атаку на Одесу?
Удень 27 липня в напрямку Одеси зафіксували рух ворожих ударних дронів типу "Шахед". У місті пролунали вибухи. Міський голова Геннадій Труханов, зазначив, що це працює наша ППО по ворожих цілях
Момент падіння "Шахеда" у море: дивіться відео
У розпал відпочивального сезону, попри загрозу, чимало людей залишались на пляжі разом із дітьми. Після оголошення повітряної тривоги лише кілька людей сховались в укритті, але багато відпочивальників не покинули місця відпочинку.
Люди на пляжі спостерігають за ліквідацією ворожого дрона: дивіться відео
В разі оголошення повітряної тривоги, закликаємо якнайшвидше прямувати до укриття та дотримуватись правил безпеки.
Нагадаємо, вибухи у неділю, 27 липня, лунають, зокрема у Сумах. Близько 11 години дня Повітряні сили повідомляли про рух ворожих ударних дронів на регіони. Місцеві мешканці чули вибухи. Є пошкодження у житлових будинках