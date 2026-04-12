Ілюзія перемир'я: окупанти вдарили дроном по швидкій на Сумщині

Російські військові вкотре вчинили воєнний злочин. Окупанти вдарили дроном по кареті швидкої допомоги в Сумській області.

Ворог підступно атакував медичний автомобіль в ніч на 12 квітня. Про це повідомили в Сумській ОВА.

Що відомо про удар росіян по швидкій?

Як повідомили в ОВА, російський безпілотник влучив в карету швидкої допомоги у Глухівській громаді Сумської області.

Внаслідок атаки постраждали троє медиків. Їм оперативно надали медичну допомогу й зараз їхнім життям нічого не загрожує.

Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні,

– заявили в Сумській ОВА.

Нагадаємо, що російський дрон 21 лютого 2026 року вдарив по авто швидкої допомоги на Сумщині, загинули четверо цивільних, серед них двоє братів 17 та 23 років і подружня пара. Того ж дня в Шосткинській громаді росіяни атакували цивільний автомобіль, загинули двоє людей.

