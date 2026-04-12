Ілюзія перемир'я: окупанти вдарили дроном по швидкій на Сумщині
- Окупанти атакували дроном карету швидкої допомоги на Сумщині.
- Внаслідок атаки постраждали 3 медиків.
Російські військові вкотре вчинили воєнний злочин. Окупанти вдарили дроном по кареті швидкої допомоги в Сумській області.
Ворог підступно атакував медичний автомобіль в ніч на 12 квітня. Про це повідомили в Сумській ОВА.
Що відомо про удар росіян по швидкій?
Як повідомили в ОВА, російський безпілотник влучив в карету швидкої допомоги у Глухівській громаді Сумської області.
Внаслідок атаки постраждали троє медиків. Їм оперативно надали медичну допомогу й зараз їхнім життям нічого не загрожує.
Ворог цинічно продовжує атакувати цивільну інфраструктуру. Будьте максимально обережні,
– заявили в Сумській ОВА.
Нагадаємо, що російський дрон 21 лютого 2026 року вдарив по авто швидкої допомоги на Сумщині, загинули четверо цивільних, серед них двоє братів 17 та 23 років і подружня пара. Того ж дня в Шосткинській громаді росіяни атакували цивільний автомобіль, загинули двоє людей.
Останні новини про воєнні злочини росіян
На Харківщині російська армія розстріляла 4 українських військовополонених. Вбивство сталося поблизу селища Ветеринарне.
Росія обстріляла автобус із цивільними 7 квітня в Нікополі, загинули три жінки та один чоловік. Серед загиблих місцеві працівники та пенсіонери.
Окупанти жорстоко вдарили по кареті швидкої допомоги на Харківщині. Загинули двоє медиків, ще один поранений. Бригада з Харкова раніше працювала на Куп'янському напрямку.