Удар по складу боєприпасів у Воронезькій області: з'явився перший супутниковий знімок

Українські розвідники сьогодні, 25 червня, вдарили по складу боєприпасів ворога у Воронезькій області. У мережі оприлюднили супутниковий знімок.

Про це повідомили у телеграм-каналі "Крим.Реалії". Там показали знімок "Радіо Свободи".

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Фото наслідків удару по складу боєприпасів у Воронезькій області

На супутниковому знімку, який оприлюднило видання, можна побачити пожежу на складі боєприпасів у Ольховатці Воронезької області. На світлині помітно щонайменше 2 осередка пожежі.

Журналісти зазначили, що це відповідає даним місцевих жителів, які скаржилися на атаку двох дронів у ніч на вівторок.

У виданні зауважили, що як випливає з даних сервісу Wikimapia, склад був обладнаний біля колишньої ферми.



Супутниковий знімок наслідків удару по складу боєприпасів у Воронезькій області Росії / Фото "Радіо Свобода"

Зауважимо, що раніше атаку офіційно підтвердили в ГУР МО. Там заявили, що на місці ураження спалахнула величезна пожежа з детонацією. У розвідувальному відомстві зазначали, що польовий склад з боєприпасами вибухатиме ще довго.