У Слов'янську унаслідок обстрілу касетними боєприпасами загинули 4 людей, ще 7 поранені

Російські військові продовжують використовувати заборонені касетні боєприпаси для своїх атак. Внаслідок однієї з них по Слов'янську загинуло четверо людей. Відомо також про сімох поранених.

Про це розповів глава Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях. Він зауважив, що вечір 1 липня видався дуже важким.

Читайте також Збита ракета над Одещиною, посилення авіаатак Півдня: основне за 129 день війни

Окупанти обстріляли Слов'янськ касетними снарядами

Вадим Лях повідомив, що по Слов'янську ворог стріляв касетними снарядами. Він підкреслив, що над головою вони розриваються, наче феєрверк. Але замість позитивних емоцій приносять лише смерті. І хоч руйнувань вони не завдають, та людям вони загрожують неабияк.

Ворог атакував мікрорайон Лимани. Мовиться про вулиці Барвінківську, Підгірну, а також Данилевського. Вадим Лях підкреслив, що окупанти обрали мирний приватний сектор. І там немає жодних військових об'єктів. І це черговий доказ того, що російські військові б'ють передовсім по цивільних.

Внаслідок цього загинуло четверо людей, а ще семеро зазнали поранень.

Глава адміністрації підкреслив, що 90% жертв і поранених на момент атаки перебували на вулиці. Тож, зі слів Ляха, необхідно бути максимально обережними. Ба більше, не варто виходити з приміщень, якщо в цьому немає нагальної потреби.

Уникайте масових скупчень народу. Через це поки що призупинено видачу гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні (2 липня – 24 канал) на пунктах роздачі,

– додав Лях.

Він зауважив, що її можуть відновити у понеділок. Але для цього адміністрація міста спостерігатиме за ситуацією у ньому. Адже ризикувати життями мешканців Слов'янська ніхто не збирається.

Касетні снаряди вибухали у Слов'янську напередодні

Зауважимо, що по місту російські військові неодноразово били касетними снарядами. Кілька днів тому, 30 червня, Слов'янськ уже потрапляв під атаку. Тоді поранень зазнали шестеро людей.

Вибухи пролунали відразу на кількох вулицях: Батюка, а також Вільній. Через це Вадим Лях вкотре попрохав містян не ризикувати власним життям. Їм він запропонував виїжджати до безпечніших регіонів України. Сама ж евакуація, з його слів, відбувається на постійній основі. Щоб записатись на неї необхідно зателефонувати на "гарячу лінію" Слов'янської ВЦА.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео