Відплата Україні "за Старобільськ": Путін анонсував розмову в "закритому режимі"

Російський диктатор Путін заявив про намір провести "закриту розмову" щодо можливої відповіді Росії на нібито удар України по Старобільську. Москва продовжує звинувачувати Київ в атаці, а також попереджає про можливі посилені удари у відповідь.

Заяву воєнного злочинця цитують російські пропагандистські телеграм-канали.

Дивіться також Для Путіна наростає криза з мобілізацією в Росії, – ГУР

Про яку "відплату" заявив Путін?

Під час своєї промови Путін вкотре нагадав нібито удар Києва по Старобільську.

Нагадаємо, удар по студентському гуртожитку філії Луганського педагогічного університету в окупованому Старобільську стався 22 травня. Тоді нібито загинуло 6 людей, ще 39 осіб постраждали, а 15 – вважаються зниклими безвісти.

Того ж дня воєнний злочинець наказав російському міноборони надати пропозиції відповіді на цей удар, а ще оголосив хвилину мовчання після своєї заяви. Він назвав цей удар терактом.

Нині диктатор наголосив, що цією атакою "київська верхівка вирішила відкрити нову сторінку у низці своїх злочинів, надати нової якості конфлікту в цілому".

Ну що ж, це їхній вибір. Гаразд, ми ще зараз поговоримо у закритому режимі,

– заявив він.

Зауважимо, що саме після удару по Старобільську на ТОТ Луганщини Москва почала погрожувати масштабними ударами у відповідь, зокрема "системними послідовними ударами" по Києву.

Що на удар по Старобільську кажуть в Україні?

Путін стверджує, що удар по Старобільську, об'єкту цивільної інфраструктури на ТОТ України, справа рук Збройних Сил України.

Втім, в українському Генштабі наголошують, що такі заяви є маніпулятивними. Українська сторона наголосила, що оборонці завдають ударів виключно по військовій інфраструктурі та об'єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Також там додали, що в ніч на 22 травня оборонці атакували низку об'єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника.