Болгарія просить ЄС і НАТО про допомогу у розслідуванні атак дронів на судна в Чорному морі

Болгарія звернулася до Європейського Союзу та НАТО з проханням про технічну допомогу у розслідуванні атак безпілотників на два вантажні судна в Чорному морі. Внаслідок цих ударів одне судно затонуло протягом трьох хвилин, а інше зазнало пошкоджень через пожежу.

Про це повідомляє агенція dpa.

Що прагнуть зробити у Болгарії?

Прем'єр-міністр Румен Радев заявив про необхідність розслідування ударів по суховантажах, оскільки походження запущених безпілотників залишається нез'ясованим. Запитувана допомога передбачає надання супутникових знімків відповідних морських ділянок.

Відомо, що Болгарія викличе російського посла після атак на судна в Чорному морі поблизу свого узбережжя. Радев зазначив, що наразі бракує доказів для офіційного звинувачення конкретної сторони, однак припустив, що ситуація може бути вигідною Росії.

Одне з атакованих суден, Alfa Watan під прапором Того, затонуло приблизно за три хвилини після удару. На його борту перебували 12 членів екіпажу, які досі вважаються зниклими безвісти. За оцінкою професора Військової академії в Софії Димитра Недялкова, дрон, здатний завдати таких руйнувань, міг бути оснащений боєголовкою вагою понад 300 кілограмів.

Інше судно, Able під прапором Палау, яке перевозило зерно до Стамбула, загорілося після атаки. Усіх 18 членів екіпажу врятували, а попереднє розслідування не виявило на борту уламків дрона. За повідомленнями ЗМІ, Able вже залишило болгарські води.

Європейський Союз назвав останні атаки на комерційні судна неприйнятними та погодився передати супутникові знімки на запит Софії та Бухареста.

Як ситуацію прокоментували в Україні?

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що ці події є черговою спробою Росії зробити західну частину Чорного моря повністю непридатною для судноплавства. За його словами, після контактів із болгарською стороною було встановлено, що це була комбінована російська атака з використанням морських і повітряних дронів.

Напади на цивільні кораблі прокоментував і міністр закордонних справ Андрій Сибіга, наголосивши на необхідності посилення тиску на агресора.

Очільник МЗС додав, що російський удар по комерційних суднах поблизу територіальних вод Болгарії, внаслідок якого постраждали громадяни України та Азербайджану, свідчить про зневагу Москви до життя цивільних і безпеки судноплавства в Чорному морі. Він закликав міжнародних партнерів посилити санкції та тиск на Росію, притягнути її до відповідальності й захистити свободу судноплавства.

Як уже повідомлялося на нашому сайті, кількома днями раніше поблизу румунського узбережжя також було підбито цивільне судно із зерном, де загинула щонайменше одна людина. Систематичні обстріли торговельного флоту перетворюють Чорне море на ризиковану зону для глобальної продовольчої безпеки.