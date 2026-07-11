Частина демографічної війни: у РНБО пояснили мету ударів Росії по цивільних

Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Ворожі авіаудари по Сумах 11 липня є частиною демографічної війни, яку росіяни ведуть проти цивільних.

На атаку відреагував керівник Центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко.

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Яка мета ударів Росії?

Андрій Коваленко пояснив, що такі атаки не мають класичного розуміння військових цілей. Ворог має іншу кінцеву мету.

Вони воюють з цивільними в надії змусити людей покидати територію України,

– написав керівник ЦПД РНБО.

Наразі авіабомби та балістичні ракети залишаються основними інструментами російського терору. Водночас Коваленко зазначив, що Україна досягне паритету і в цьому напрямі, як це було із безпілотниками та іншими засобами ураження.

Зі слів Коваленка, Україна не відкидає можливість дзеркальних дій на цей терор. Зокрема, Сили оборони продовжують завдавати ударів по російському військово-промисловому комплексу, нафтопереробній галузі та економіці Росії.

Нагадаємо, російські війська вдень 11 липня скинули на Суми три авіабомби. Під ворожим ударом була зупинка громадського транспорту, об'єкт інфраструктури та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атак загинули п'ятеро людей, зокрема 13-річна дівчинка. Відомо й про 31 постраждалого.

Уночі Росія атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Виявилось, що та балістика, що била по Києву, була начинена шрапнеллю – великою кількістю готових металевих уражальних елементів.