Росія скинула авіабомби на школу та будинки в Сумах: в укритті перебували учні

У вівторок, 29 вересня, російські війська завдали удару по Сумах. Ворог атакував заклад освіти та приватний сектор.

На жаль, відомо про двох загиблих та шістьох постраждалих, у тому числі трьох дітей. Про наслідки атаки повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

Які наслідки?

Під прицілом російської армії опинилась одна зі шкіл у Сумах. Судячи з фото з місця атаки, унаслідок атаки будівля навчального закладу зазнала значних пошкоджень. У ній вибиті вікна та двері, а також зруйновані стіни.

Російський удар по школі в Сумах / Суспільне, Telegram Володимира Зеленського

На обстріл відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що ворог скинув чотири керовані авіабомби на центр міста, зокрема на школу, де тривали заняття.

На момент удару діти та вчителі перебували в укритті, загалом вчасно евакуйовано близько 100 людей. Очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що там навчались учні 1 – 4 класів. Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.

Також, за словами глави держави, пошкоджень зазнав приватний сектор – знищено один житловий будинок та пошкоджено інші приватні житлові будинки. Також ворог вдарив по одному з місцевих кладовищ.

Знищений будинок у Сумах / Сумська ОВА

Російські терористи та просто конч*ні виродки. Бити отак по дітях, по школах, по звичайних будинках. Америка, Європа, всі наші партнери мають не забувати, що це божевілля Росія не зупинить без реального тиску,

– наголосив Зеленський, сподіваючись на конкретні кроки партнерів.

Нагадаємо, уночі ворог двічі вдарив по притулку для тварин у передмісті Одеси. Внаслідок пожежі, що виникла після атаки, згоріли майно закладу, речі для тварин, запаси корму та медикаменти. Власниці вдалося врятувати частину тварин із вогню, однак кілька чотирилапих загинули.