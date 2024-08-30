Російське військо завдало удару по Сумах: моторошні кадри задимлення у місті

Вночі 30 серпня ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми. Це призвело до пожежі.

Так, внаслідок російської атаки у Сумах є задимлення. У мережі з'явилися фото і відео, який має вигляд задимлення у місті.

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Росія вдарила по Сумах

У Сумській обласній прокуратурі вказали, що за даними слідства, 30 серпня 2024 року близько 01:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, Росія завдала авіаудару по підприємству в Сумах.

Там повідомили, що внаслідок атаки окупантів поранено, за попередніми даними, 9 осіб.

Додамо, що в місцевій ОВА повідомляли, що сьогодні вночі ворог завдав авіаційного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, в результаті чого здійнялась пожежа.

Так, там зазначили, що внаслідок пожежі є задимлення повітря в окремих мікрорайонах міста. Тому місцевих жителів попередили, що потрібно щільно зачинити вікна та двері й по можливості не виходити із приміщень до повної ліквідації наслідків ворожої атаки.

Згодом в мережі показали, який вигляд має задимлення у Сумах внаслідок російської атаки.



Який має вигляд задимлення у Сумах / Фото Суспільне



Задимлення в Сумах / Фото Суспільне

Над ліквідацією наслідків працюють усі аварійно-рятувальні служби.

Сильне задимлення у Сумах після російської атаки: дивіться відео