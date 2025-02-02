У Сумах помер 18-річний хлопець, який був поранений під час ворожого удару

Один з поранених під час атаки російського "Шахеда" по багатоповерхівці, на жаль, помер у лікарні. Кілька днів хлопець перебував у важкому стані в лікарні, його прооперували.

Про гірку втрату в Сумах 24 Канал повідомляє з посиланням на в.о. міського голови Артема Кобзаря. Удар ворожим БпЛА по житловому буднику стався 30 січня, 13 людей постраждали, серед них – 2 дітей, яких ввели в штучну кому.

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У Сумах помер ще один молодий житель зруйнованої багатоповерхівки

2 грудня, через три дні після російської цинічної атаки по багатоповерхівці, у лікарні помер один з постраждалих – 18-річний Денис Журба. Він був поранений та увесь цей час перебував у критичному стані під наглядом лікарів. Друзі та знайомі зібрали кошти на лікування Дениса. Але, на жаль, серце хлопця не витримало.

Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі,

– написав Артем Кобзар.

Усього внаслідок російської атаки по Сумах усього загинули 11 людей. Росія знову вбила молодого хлопця, в якого попереду було все життя. Денис Журба навчався на 1 курсі Інституту бізнесу, економіки та менеджменту Сумського державного університету.

У міській раді також повідомили, що внаслідок удару "Шахеда" постраждав батько Дениса. Він перебуває в лікарні. Родина була вдома, коли ворожий БпЛА зруйнував їхнє життя. Окупанти скоюють воєнні злочини проти цивільних і не бажають зупинятися.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині Дениса з приводу цього горя. Вічна пам'ять молодому українцю!