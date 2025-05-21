"Шахеди" атакували Суми: є влучання у підприємства, пошкоджена система електропостачання

Суми уночі 21 травня атакували російські БпЛА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.

Міська влада пише, що ворог атакував 2 підприємства – по одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2. Подробиці перекаже 24 Канал.

Що сталося Вибухи у Сумах: в районі міста є БпЛА ворога, подекуди зникло світло

Що відомо про наслідки атаки ворога на Суми "Шахедами" вночі 21 травня

Повітряна тривога у Сумах триває майже від початку доби 21 травня. Протягом цього часу місто атакували "Шахеди", місцеві кілька разів чули вибухи в проміжку між 3 та 4 годинами ранку.

Після 5 години обласна та міська влада прозвітували про перші відомі наслідки.

Сумська ОВА написала, що Суми зазнали атаки російських БпЛА, внаслідок чого є влучання в промислові обʼєкти та пошкоджені лінії електропередач.

Виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар також підтвердив, що постраждали два підприємства на території міста.

По одному з них зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. На щастя, інформації щодо загиблих на цей момент немає, відомо, утім, про одного постраждалого.

На жаль, у деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання. На всіх місцях працюють відповідні служби.

Упродовж ночі повідомлення про вибухи також надходили з Києва, з Київської області та з Харкова. Наразі про наслідки атаки у цих регіонах інформації нема.

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