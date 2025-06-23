Росіяни атакували Сумщину: багато постраждалих, серед них – вагітна й діти
- Російські військові атакували Путивльську громаду Сумщини.
- Голова ОВА заявив, що постраждали діти й молодь.
Російські військові вкотре атакували Сумську область 23 червня. Окупанти завдали удару по Путивльській громаді. Постраждали цивільні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Сумської ОВА Олега Григорова.
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На Сумщині є постраждалі внаслідок атаки 23 червня
Російські загарбники вдарили БпЛА по Путивльській громаді Сумської області. Пошкоджені прилеглі будівлі й автомобіль.
Голова ОВА констатував, що Росія цинічно б'є по цивільних – вкотре підтверджуючи свою терористичну сутність.
Унаслідок ворожої атаки по Путивльській громаді постраждали діти та молодь. Серед них хлопчик 6 років та дівчина – 16. Стан усіх – неважкий, їм надається необхідна медична допомога,
– написав Григоров.
Підкреслив, це ще одне свідчення того, що від російських ударів страждають цивільні, зокрема, неповнолітні.
Близько 16:38 голова ОВА заявив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки зросла до 11. Серед них – вагітна. Жінку госпіталізували.
Олег Григоров уточнив, що є люди з пораненнями, а також ті, хто звернувся по допомогу через сильну реакцію на стрес. Посадовець побажав якнайшвидшого одужання всім постраждалим.
Наслідки російської атаки / Фото Сумської ОВА
До речі, російський безпілотник також атакував село у Краснопільській громаді. Зазнав поранень місцевий житель.