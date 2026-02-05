Росіяни вгатили по Сумщині: є поранені та руйнування інфраструктури

Росія завдала чергового удару по Сумській області 5 лютого. Внаслідок ворожої атаки зафіксували значні пошкодження. Також відомо про поранених.

Правоохоронці Сумщини фіксують наслідки атаки. Про це повідомили у Національній поліції України.

Що відомо про наслідки атаки?

Унаслідок чергових обстрілів з боку російської армії на території Сумської області поранення отримали семеро осіб. Постраждалі – жителі різних районів регіону.

За даними правоохоронців, внаслідок атак зафіксовано значні руйнування об'єктів цивільної інфраструктури, житлових будинків та господарських споруд. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Виконуючий обов'язки Сумського міського голови Артем Кобзар повідомив, що близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку в Зарічному районі Сум. Попередньо, удар було завдано БпЛА типу "Герань-2".

Унаслідок атаки вибито понад 50 вікон у багатоповерхівці, також пошкоджено автомобілі. Інформація щодо масштабів руйнувань уточнюється.

Правоохоронці документують наслідки обстрілів і збирають докази воєнних злочинів, скоєних Росією.

Наслідки атаки на Сумщину / Національна поліція України

Що відомо про наслідки нічної атаки на Україну?