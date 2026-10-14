Дрони масовано атакували Саратовську область: могло прилетіти по мегадата-центру "Свербанка"

Уночі Саратовська область перебувала під масованою атакою. Найбільше вибухів лунало в населеному пункті Балаково.

Як повідомляє телеграм-канал Exilenona+, під ударом могла опинитися енергетична інфраструктура міста, або металургійний завод "МЗ Балаково", або мега-центр обробки даних "Сбербанку".

Що дрони уразили в Балаково?

Упродовж ночі місцеві жителі повідомляли про десятки вибухів. У промисловій зоні Балаково спалахнули кілька пожеж.

Атака дронів на Саратовську область: дивіться відео

Згідно з даними NASA FIRMS, у районі які були декілька годин під атакою, розташовані і ЦОД "Сбербанку", і металургійний завод.

Приліт у районі Балаково: дивіться відео

Зауважимо, що будівництво мегакомплексу центру обробки даних "Сбербанку" ще не завершене, однак його окремі частини могли вже запрацювати.

Вартість проєкту оцінюють у 122,2 мільярда рублів (понад 1 мільярд доларів).

Комплекс розрахований приблизно на 3 тисячі серверних стійок і до 120 тисяч серверів.

Його електрична потужність може сягнути 82 мегаватів.

Центр обробки даних має забезпечувати ІТ-інфраструктуру "Сбербанку", зокрема зберігання й обробку інформації.

Також повідомлялося про плани розмістити на його базі сервіси державної цифрової платформи "ГосТех".

Дата-центр після атаки / Фото з мережі

"МЗ Балаково", який теж міг бути атакований, – це великий металургійний завод у Саратовській області Росії, який виробляє сталевий прокат. Підприємство розташоване в селі Биков Отрог Балаковського району та входить до металургійного холдингу "Новосталь-М".

Удару могла зазнати і енергетична інфраструктура району. У мережі з'явилися відео, як після прильоту у Балаково зникає світло.

У Балаково – блекаут: дивіться відео

Момент прильоту: дивіться відео

Зазначимо, що тривогу у Саратовській області оголосили ще близько 01:00. Губернатор регіону Роман Бусаргін написав, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження кількох житлових будинків у місті Балаково. Попередньо, загинула одна людина.

Нагадаємо, 11 жовтня українські військові атакували безпілотниками FP-1 дата-центр компанії "Яндекс" у російському Володимирі. За даними Fire Point, після удару об'єкт припинив роботу.