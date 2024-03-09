Де розташований Таганрог і які нові важливі об'єкти Росії атаковано

У ніч на 9 березня російський Таганрог зазнав атаки безпілотників. Ціллю атаки міг бути місцевий авіаційний завод, де зокрема, ремонтували літак А-50.

У мережі пишуть, що унаслідок атаки постраждав Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва.

До теми "Безумна ніч, а скільки таких ще попереду": Росія пережила одну з наймасованіших атак дронами

Хронологія атаки

Місцеві жителі повідомляли про велику кількість дронів у небі над Таганрогом. Люди повідомляли, що чули не менше п'яти вибухів. За словами очевидців, летіли безпілотники з боку моря.

Атака безпілотників тривала понад годину. Голубєв назвав її "масованою" і запевнив, що їх сили ППО відбили атаку. Щоправда, за його даними, поранення отримав співробітник МНС, який брав участь у ліквідації наслідків на землі. Потерпілого госпіталізовано.

Що могли атакувати дрони

Таганрозький авіаційний науково-технічний завод ім. Г. М. Берієва будує та ремонтує військові транспортні літаки різних типів. Зокрема, Іл-76, А-50, Іл-78. Раніше він виробляв стратегічні бомбардувальники. Серед інших мовиться про Ту-95, Ту-142.

Російські військові блогери вважають, що авіазавод був метою масованої атаки. У цехах заводу, зокрема, ремонтували літак ДРЛВ А-50 ВКС Росії.

Де розташований Таганрозький завод ім. Г. М. Берієва на карті:

Чи причетна Україна

Голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук повідомив, що українські спецслужби провели успішну спецоперацію в Таганрозі, вразивши дронами місцевий авіабудівний завод. За його словами, на заводі зберігалась велика кількість продукції військового призначення.

"Найцікавіше, мабуть, — модернізація А-50 на А-50У, ті самі дуже дорогі і дуже важливі для ПКС РФ літаки, дві штуки з яких вже було збито. Такі потужні прильоти можуть дуже серйозно перешкодити роботі заводу, та доволі надовго", – наголосив він.

Як пише Братчук, велика кількість безпілотників із баражувальними боєприпасами влучили в цехи заводу, внаслідок чого там почалася пожежа. Водночас наразі невідомо, чи був уражений А-50У, що стояв поруч.

Зате відома геолокація щонайменше одного відео, на ньому видно спалах від прильоту дрона або по складальному цеху, або по цеху № 3,

– зазначив Братчук наголосивши, що це неймовірно успішна операція з використанням дронів-камікадзе в тилу Росії.

Важливо! Українські захисники знищили уже два літаки А-50. Ціна одного такого літака – понад 350 мільйонів доларів.