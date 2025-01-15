Тамбовську область атакували БпЛА: могли цілити в спиртзавод

Невідомі БпЛА в черговий раз навідалися до Росії у ніч на 15 січня. Зокрема, вибухи лунали в Тамбовській області.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. Під удар міг потрапити новолядинський спиртзавод в Тамбовській області.

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Що відомо про атаку на Тамбовську область

Близько 22:30 почали надходити повідомлення про те, що Тамбовську область атакували БпЛА. Місцеві жителі розповідали, що чули характерне дзижчання в небі.

Опісля з'явилася інформація про вибухи у передмісті. За попередньою інформацією, нібито спрацювала система ППО.

Місцеві жителі розповіли, що БпЛА атакували промисловий об'єкт у селищі Нова Ляда. Вони стверджують, що серйозних ушкоджень буцімто немає.

Місцева влада повідомила, що в районі вулиці Ювілейна начебто виявлено залишки БпЛА, який зачепився за гілки дерева та вибухнув. Попередньо постраждалих немає.

Буцімто збитий БпЛА в Тамбовській області / Фото росЗМІ

Однак на відео, яке опублікували в мережі, можна помітити, що не все так добре, як це намагаються подати росіяни.

Дрони атакували Тамбовську область: дивіться відео

Зокрема на кадрах видно, що на об'єкті, який атакували БпЛА, виникла пожежа. Крім того, російські ЗМІ повідомляють, що для атаки нібито було використано дрони "Бобер".

Додамо, що OSINT-канал Dnipro Osint проаналізували кадри з відео опублікованих в мережі та вже визначили, що дрони атакували спиртзавод "Талвис" поблизу Тамбову.



Який об'єкт могли атакувати в Тамбовській області / Фото Dnipro Osint