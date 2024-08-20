Пожежа у Тернополі була найвищого рангу складності: пожежники звертались до лікарів

Російські окупанти вночі проти 20 серпня атакували Тернопіль "Шахедами". Вороги поцілили у промисловий об'єкт, де спалахнула пожежа.

Вогонь рятувальники змогли загасити тільки о 14:40 20 серпня. Влучання ворога, за словами мера міста Сергія Надала, відбулось орієнтовно о 3 ночі проти 20 серпня, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу в Тернополі

Начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області Віктор Маслей розповів на брифінгу, що вони залучили до гасіння пожежі 23 одиниці пожежної техніки та 97 осіб особового складу.

Пожежа була досить складна. Найвищий ранг цій пожежі був присвоєний ще о третій годині ночі (проти 20 серпня – 24 Канал). Під час гасіння ніхто з працівників об'єкта та мешканців не травмувався,

– заявив Віктор Маслей.

За його словами, були складнощі у працівників ДСНС, та після надання екстреної медичної допомоги на місці – все було добре, люди продовжують нести службу.

"Розумієте, вони працювали в костюмах, в бойовому одязі, на який зверху ще вдягають тепловідбивний костюм, на вулиці 30 градусів, то були певні підозри на теплові удари", – пояснив начальник ДСНС на Тернопільщині.

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Заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко заявив, що станом на 16:00 20 серпня жителі міста не звертались до лікарів з ознаками отруєння.

"Люди можуть звертатись і вдень і (за – 24 Канал) декілька днів… У цьому немає нічого надзвичайного. З досвіду скажу, що навіть на третій день люди звертались з якимось загостренням хронічних недуг і десь пов'язували з тим, що поблизу виникала та чи інша надзвичайна ситуація", – розповів начальник Головного управління ДСНС України в Тернопільській області.