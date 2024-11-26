Укренерго не встигло завершити укриття об’єкта, по якому Росія вдарила на Тернопільщині, – ОВА

Вночі російська армія атакувала БпЛА енергоструктуру, що живить місто Тернопіль. Укренерго не встигло завершити будівництво захисту об'єкта.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова голови Тернопільської ОВА В'ячеслава Негоди в ефірі телемарафону.

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Захист на об'єкті, який атакувала Росія

В'ячеслав Негода зауважив, що на об'єкті, який став ціллю атаки, велася робота більш як півтора року.

Це один з ключових об'єктів, який ми вважали, що потрібно серйозно ставитися. Він в компетенції Укренерго. Ми їх не просто просили, ми вимагали, щоб вони швидше завершили це укриття. Воно завершене так і не було. Я думаю вони зараз зроблять відповідні висновки,

– розповів посадовець.

Негода сподівається, що працівники Укренерго прибудуть на Тернопільщину вже у вівторок. Разом з ними будуть ухвалюватися технічні рішення.

Також глава Тернопільської ОВА зауважив, що захист енергетичних об'єктів здійснювався підрядними організаціями, які розташовані не на Тернопільщині.