Удар по енергетиці: Росія атакувала Тернопільщину

Російські війська 16 жовтня завдали чергового удару по Тернопільській області. Ворог поцілив в об'єкт енергетичної інфраструктури на території Кременецького району.

Як повідомив Тарас Пастух у своєму Telegram-каналі, ворог завдав удару по Кременеччині, де пролунали вибухи.

Які подробиці?

Фахівці та профільні служби негайно виїхали на місце події для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

За попередніми даними, інформації про потерпілих внаслідок інциденту не надходило. Всі додаткові обставини ворожої атаки наразі встановлюються фахівцями.

Громадян наполегливо закликають утриматися від оприлюднення фотографій, відеоматеріалів або неперевіреної інформації в мережі, аби не допомагати ворогу коригувати наступні удари.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі війська вже цілили по інфраструктурі регіону: 14 жовтня під атакою було підприємство у Чортківському районі, де за допомогою медиків звернулися п'ятеро людей.

До слова, під масованим обстрілом перебувала Вінниця. Так. Наталя Заболотна повідомила, що внаслідок російського удару по інфраструктурному об'єкту постраждали шестеро людей.

5 з них дістали легкі та середні поранення, а 25-річна дівчина – тяжкі. На місці події сапери ДСНС перевірили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.