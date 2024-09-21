Дрони атакували склад у Тихорєцьку Краснодарського краю: виникли масштабна пожежа та детонація

Дрони вночі 21 вересня атакували російське місто Тихорєцьк Краснодарського краю. Під прицілом, схоже, був склад боєприпасів.

На місці виникла сильна пожежа та детонація. Тим часом місцеві активно діляться відео наслідків атаки, передає 24 Канал.

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У мережі показали кадри потужної детонації у Тихорєцьку

Дрони прилетіли до Тихорєцька приблизно о 4 ранку.

Обережно, нецензурна лексика! Момент атаки на Тихорєцьк: дивіться на відео

Згодом міський голова Вєніамін Кондратьєв підтвердив, що у місті зафіксовано атаку безпілотників. Назвав він її "терористичною", а ще попросив мешканців зберігати спокій та не виходити на відкриту місцевість.

Наслідки атаки по Тихорєцьку: дивіться відео

Кондратьєву здалося, що сили ППО та РЕБ нібито "придушили" два безпілотники. Втім, на місці триває потужна пожежа та детонація.

У Тихорєцьку триває детонація на складі боєприпасів: дивіться відео

Через падіння уламків одного безпілотників виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація. Наразі з метою безпеки проводиться тимчасова евакуація мешканців селища, що знаходиться поряд із місцем загоряння, до найближчих населених пунктів,

– заявив мер Тихорєцька.

Наразі на місці атаки намагаються працювати російські пожежники.

Пожежа та звуки детонації боєприпасів у Тихорєцьку: дивіться відео

"За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району внаслідок надзвичайної ситуації немає", – запевнив Кондратьєв.