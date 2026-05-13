13 травня, 17:10
Оновлено - 17:22, 13 травня
Атака триває понад 7 годин: під ударом опинилися транспортна інфраструктура на Житомирщині
Серед білого дня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ворожим ударом перебувала Житомирщина.
Понад 7 годин Житомирська область перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.
Які наслідки атаки на Житомирщину?
Внаслідок російського обстрілу є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області. Також декілька людей отримали легкі ушкодження.