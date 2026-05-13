Атака триває понад 7 годин: під ударом опинилися транспортна інфраструктура на Житомирщині

Серед білого дня Росія масовано атакувала Україну дронами. Під ворожим ударом перебувала Житомирщина.

Понад 7 годин Житомирська область перебувала під масованою атакою ворожих безпілотників. Про це повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.

Дивіться також В Ужгороді пролунали вибухи: Росія вперше з початку війни атакує місто

Які наслідки атаки на Житомирщину?

Внаслідок російського обстрілу є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області. Також декілька людей отримали легкі ушкодження.